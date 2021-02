Wo kann ich mich testen lassen? Eine Auswahl an Anlaufstellen

Fastest

RT-LAMP-Test („Schnell-PCR“, molekularbiologischer Test, der ebenfalls Flugreisen ins Ausland ermöglicht). In 90 Minuten am Standort Kärntner Straße 47 in Wien bzw. in 5 Stunden an anderen Standorte Wien & Umgebung.

https://www.fastest.at/

Drive in Flughafen Wien

2401 Fischamend

https://www.amztestzentrum.com/

Walk in Börseplatz 3

1010 Wien

https://www.amztestzentrum.com/

Delivery Test

Fahrradbote kommt in Wien für PCR-Test-Abnahme an die Wohnungstür

https://www.deliverytest.at/

Lifebrain Group

(Standorte in Wien, Linz, Salzburg, Villach)

https://www.lifebrain-labor.at/

Trinicum diagnostics

https://www.trinicum.com/

Dermacare

https://www.dermacare.at/

Synlab-Gruppe

(Standorte in Wien, Oberwart)

https://www.synlab.at/

YES we care GmbH

Die PCR-Gurgeltests werden in Apotheken verkauft. Man gurgelt zu Hause und schickt die Tests ein.

https://www.yeswecare.at/

PCR-Test bei DM

https://www.dm.at/