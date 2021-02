Warum Covid-19 auch für Junge schlimmer als die Grippe ist

Doch Dienstag war es so weit: Das Krankenhaus Bad Aussee hatte im AKH angefragt, ob man eine 60-jährige Patientin übernehmen könne, die trotz Sauerstoffversorgung über einen Beatmungsschlauch in kritischem Zustand und nicht transportfähig war – was herkömmliche Transporte betraf. "Wir haben uns selbst erstmals für einen Straßentransport grünes Licht gegeben", erzählt Projektleiter OA Alexander Hermann von der Intensivstation 13i2. "Vom Wiener AKH aus ist ein Team mit einem Spezialfahrzeug für Organtransporte der Johanniter gestartet. Darin war die externe Lunge so aufgerüstet, dass sie nach Ankunft in Bad Aussee sofort eingesetzt werden konnte."