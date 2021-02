So hoch ist das Ansteckungsrisiko im Freien

Berliner Forscher haben es dennoch versucht und Daten bisheriger Studien neu ausgewertet. Sie wollten wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit in verschiedenen Szenarien ist, dass Aerosole zu einer Ansteckung führen, falls sich eine infizierte Person in einem Raum aufhält. Was wenig verwundert: Theater, Kinos, Opern und Museen schneiden am besten ab – bei einer Auslastung von 30 Prozent und wenn die Besucher eine Maske tragen. Hier ist der R-Wert unter 1, heißt: Eine Person steckt weniger als eine weitere an. Anders in Großraumbüros und Klassenzimmern (Grafik).