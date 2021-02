Wie sich die Therapie von Covid-19 in einem Jahr verbessert hat

Milder Verlauf

In 80 Prozent der Fälle vermehrt sich das Coronavirus nur in den Oberen Atemwegen (Nase, Nebenhöhlen, Rachenraum), die Symptome (z. B. Kopfschmerzen, trockener Husten, Fieber, evt. Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns ) sind leicht ausgeprägt.



Schwerer Verlauf

Das Virus vermehrt sich auch in den Bronchien und in der Lunge. Meist in der zweiten Krankheitswoche kann sich eine Lungenentzündung entwickeln, der Sauerstoffgehalt im Blut sinkt, Atemnot tritt auf. Die (bei ganz schweren Verläufen überschießende) Reaktion des Immunsystems führt zu Entzündungen der Innenwände der Blutgefäße vieler Organe, die u. a. das Risiko für die Bildung von Blutgerinnsel erhöhen.



Unberechenbarer Verlauf

Massiv verminderte Sauerstoffwerte im Blut werden oft lange gut toleriert – innerhalb von Minuten kann sich aber der Zustand rasch verschlechtern.