Coronavirus: Ischgl-Tourist: „Kein Vorwurf an den Ort“

Für einen aus der fünfköpfigen Männer-Reisegruppe aus dem Raum Wien war es der bereits sechste Aufenthalt in Ischgl. Auf dem Programm standen fünf Tage Skispaß und „ein bisschen Party“, wie es der 33-Jährige, der anonym bleiben will, erzählt.

Mittlerweile sind er und einer seiner Freunde positiv getestet worden. In der längst berüchtigten Après-Ski-Bar „Kitzloch“ haben sie es nur bis in den Vorraum geschafft, „aber die Menschenmassen ziehen in Ischgl eben von Haus zu Haus“.