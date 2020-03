Quarantänezone Ischgl: "Es herrscht totales Chaos"

Gelassen sieht die drastische Maßnahme Anton Mallaun, der Bürgermeister der kleinen Paznauntal-Gemeinde See: „Das wird man so nehmen müssen. Bei der Schnelligkeit, in der sich die Fälle ausbreiten, wird man das nicht anders hinbekommen. Jetzt wird es ein bisschen eine ruhige Zeit.“

Zahlen darüber, wie viele Menschen die kommenden vierzehn Tage im Paznauntal und in St. Anton am Arlberg isoliert sind, gab es zunächst nicht. In den betroffenen Gebieten leben aber 9.500 Einheimische. Wer von ihnen bei der Verhängung der Sperre nicht vor Ort war, durfte zwar wieder in seine Gemeinde fahren, fiel damit aber auch automatisch unter die Quarantänebestimmungen.

Die Polizei konnte die überraschend verordneten Sperren erst ab dem späten Nachmittag einrichten – auch weil erst ein entsprechender Bescheid erstellt werden musste. Wie viele Personen die Quarantänezonen bis dahin bereits verlassen konnten, ist ungewiss. Am Abend bildeten sich im Paznauntal bei der Abreise der Urlauber schließlich Staus vor den Checkpoints der Polizei.

Die Notwendigkeit, erstmals in Österreich rund um die Ausbreitung des Coronavirus ganze Orte bzw. Regionen unter Quarantäne zu stellen, untermauerten Freitagabend vom Land Tirol veröffentlichte Zahlen. Von 170 bis dahin im Bundesland positiv getesteten Personen, gibt es bei zwei Drittel davon einen Bezug zum Paznauntal mit seinen Gemeinden Ischgl, Kappl, Galtür und See oder St. Anton am Arlberg.

Dabei war der erste Fall, ein 36-jähriger Norweger, der im später geschlossenen Après-Ski-Lokal „Kitzloch“ in Ischgl gearbeitet hat, erst am Samstag bekannt geworden. Zahlreiche weitere Infizierte hatten in dem Lokal gearbeitet oder waren dort als Besucher.