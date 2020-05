Corona-Party: Infizierte Norwegerin feierte in Ischgl und Innsbruck

Erste Fälle: Am 6. März werden in Tirol drei norwegische Erasmus-Studenten positiv auf Covid-19 getestet. Eine junge Frau der Gruppe hat am 2. März auch an einer Erasmus-Feier teilgenommen. Ein weiterer Gast dieses Info-Abends wird am 9. März positiv getestet. So auch eine spanische Studentin. Darauf stellte die Universität Innsbruck den Vorlesungsbetrieb ein.

Skifahren in Ischgl: Wie nun bekannt wurde, wussten die Behörden bereits am 8. März, dass die drei Norweger im „Kitzloch“ in Ischgl gefeiert haben. Auf eine KURIER-Anfrage, ob es einen Zusammenhang zwischen Erasmus-Feier und Ischgl gibt, antwortete das Land Tirol aber am 12. März, dass sich dieser Zusammenhang nicht gesichert nachvollziehen lasse.