Corona-Herd Ischgl: Verantwortliche weisen Schuld zurück

Was sich in Ischgl begab, dürfte spätestens nach der Corona-Krise näher untersucht werden. Am 5. März teilte das Land Tirol mit, dass mehrere Isländer nach einem Skiurlaub im Tiroler Oberland in ihrer Heimat positiv auf Corona getestet wurden, sich aber beim Heimflug angesteckt haben dürften. Island riet in der Folge seinerseits von Ischgl-Urlauben ab und stellte die Ischgl-Urlauber unter Quarantäne. Es sollte sich später noch herausstellen: Die Isländer hatten sich im Skiort angesteckt, nicht beim Flug.

Am 7. März wurde dann der Barkeeper eines Après-Ski-Lokals positiv getestet, am 9. 3. dann 15 Personen aus seinem Umfeld. Zunächst wurde das Lokal dicht gemacht, einen Tag später folgten alle Après-Ski-Bars.

Erst am 13. März wurden Ischgl und das Paznauntal sowie St. Anton am Arlberg unter Quarantäne gestellt. Zwei Drittel der bis dahin 170 positiv getesteten Personen hatten einen Bezug zu diesen Gebieten.

"Vorgangsweise richtig"

Nicht umsonst wurden in den vergangenen Tagen Vorwürfe laut, dass die Ski-Hochburg Ischgl europaweit die Corona-Krise befeuert hätte. Immerhin reagierte Island schneller auf die Corona-Gefahr in Ischgl als das Land Tirol.