Freier Mittelsitz wegen Corona? Für Airline-Lobby unnötig

Der europäische Branchenverband Airlines for Europe (A4E) hat Vorschläge abgelehnt, wegen der Infektionsgefahr durch das Coronavirus die Mittelsitze in Flugzeugen vorerst freizulassen. Es gebe "ein sehr geringes Risiko der Virusübertragung an Bord", erklärte der Verband am Freitag.

Die Mehrzahl der Verkehrsflugzeuge sei "mit hochwirksamen Partikelfiltern" ausgestattet. Diese reinigten die Kabinenluft so, dass sie "mit der sterilen Umgebung eines Krankenhaus-Operationssaales vergleichbar" sei.

Gesichtsmaske beim Fliegen empfohlen

Auch wenn es wenig Hinweise auf eine mögliche Übertragung von Passagier zu Passagier gebe, werde Reisenden aber empfohlen, eigene Gesichtsmasken während des Fluges zu tragen, erklärte der Verband, dem auch die Lufthansa angehört. Dies diene zum Schutz anderer Passagiere. Zusätzliche Schutzmaßnahmen wie Temperaturmessungen sollten durch die nationalen Behörden umgesetzt und unterstützt werden.