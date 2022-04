Traunsee: Vom See beseelt

Zwei Drittel der Traunsee-Ufer sind unverbaut, vor allem die Ostflanke gilt als stilles Refugium, mit Lindenwäldern, satten Wiesen und einer vielfältigen Fauna. Ein Naturjuwel, das auf seine Art einzigartig und kaum erschlossen ist. Die Sommerfrischlerin Emilie erzählt nun von uneinsichtigen Badeplätzen, die für alle frei zugänglich sind – und an heißen Tagen von emsigen Bootsausflüglern rasch belegt. Beim „Roten Steinbruch“ im Südosten etwa, wo einst Traunseemarmor abgebaut wurde. Oder nahe der „Zeckainsel“, beim Wasserfall des Rötelsees. Als eine der schönsten Buchten gilt die Eisenau, mit ihrer Feuerstelle, den alten Grundmauern einer ehemaligen Jausenstation und Kastanienbäumen.

„Eine Partymeile mit heißen Rhythmen bis zum Morgengrauen wirst du hier eher nicht finden“, sagt die Sommerfrischlerin zum Suchenden. Als einziger großer Ort am See gilt die Kurstadt Gmunden – bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts das Epizentrum des Salzhandels, heute Fixpunkt für jeden Salzkammergut-Besucher (ob mit oder ohne Bus) und ausgeprägte Romantiker. Denn normalerweise wird im Schloss Ort – dem Wahrzeichen der Stadt, das durch die TV-Serie „Schlosshotel Orth“ berühmt wurde – jährlich an die 300 Mal geheiratet. Und wenn dann noch die „Gisela“ über den See gleitet – einer der ältesten Schaufelraddampfer weltweit, seit 1839 in Betrieb – raunen, staunen und knipsen die Besucher. Und ja: Zumindest einen kleinen Krug sollte man aus der weltberühmten Gmundner Keramikmanufaktur als Mitbringsel in den Koffer gepackt haben.

Danach die Weiterreise gen Süden – wo es immer ruhiger wird, über Altmünster in das beschauliche Traunkirchen und zuletzt in den „Industrieort“ Ebensee mit seiner Saline und Fabrik. Der Traunsee galt in der K.-u.-k.-Zeit als beliebter Treff des österreichischen Hochadels. Nostalgiker, wie unsere Sommerfrischlerin Emilie es nun einmal ist, halten hier also besonders oft inne. Weil die Villen und Schlösser Geschichte sind und viele Geschichten zu erzählen haben, über gute Zeiten und schlechte. So manches davon ist anekdotisch, wie etwa die Erzählung vom englischen König Edward VII., der als Gast auf Schloss Traunsee in Altmünster über das Panorama gesagt haben soll: „Einen schöneren Blick habe ich wohl in meinem ganzen Weltreich nicht.“

Wer Ruhe auf gehobenem Niveau schätzt, ist in Traunkirchen mit seiner malerischen Lage am See und dem Vier-Hauben-Restaurant „Bootshaus“ im Hotel „Das Traunsee“ goldrichtig. Hervorstechend die Landzunge vor der mächtigen „Geißwand“, die als Halbinsel in den See hineinragt. Und das 1.000 Jahre alte Kloster im verkehrsberuhigten Dorfkern, wo es seit 2019 ein Refugium für Ruhesuchende gibt (siehe Info). Ein Ort zum Schlendern, Denken, Innehalten. Um wieder in der eigenen Mitte zu landen – oder vielleicht am Dorfplatz, im Zentrum, in der Poststube 1327, bei einem kleinen Bier und einem großen Bratl.

„Warum gerade der See, warum nicht das Meer?“, fragte der Suchende unsere Sommerfrischlerin ein letztes Mal. Emilie dachte nicht lange nach: „Ich kann es dir nicht sagen. Es ist nur ein Gefühl – von tiefer Verbundenheit mit dem, was Heimat bedeutet – und was nicht. Überschaubar und weit zugleich. Als träfe ich mich mit einem Fremden, der mir so vertraut erscheint, als würde ich ihn ewig kennen. Ich lächle ihn an – und er mich, dann reden wir. Schaue ich auf einen See, kann ich aus der Zeit heraustreten, und bleibe trotzdem da.“