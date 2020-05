Campen am Bauernhof: Stellplätze auf österreichischen Höfen gesucht

Ähnliche Konzepte in Frankreich und Deutschland

Laut dem jungen Umweltsystemwissenschafter, der sich im Bereich des nachhaltigen Reisens spezialisiert hat, profitieren in Frankreich und Deutschland Betriebe schon seit Jahren erfolgreich von ähnlichen Konzepten. Dem Inlandstourismus dürfte in diesem Sommer eine größere Bedeutung als bisher zukommen, gleichzeitig boome der Wohnmobil-Sektor: Röser sieht in der Corona-Krise auch eine Chance für seine Idee. "In den vergangenen Wochen hat sich deutlich gezeigt, wie sehr wir auf eine regionale Versorgung angewiesen sind und was unsere Bäuerinnen und Bauern dafür leisten. Das wollen wir mit 'Schau auf's Land' unterstützen und einen Beitrag leisten, dies zu erhalten."

Ein bis maximal drei Caravans pro Hof

Die Betriebe werden kostenlos bei 'Schau auf's Land' gelistet und können dort neben ihrem Hof ihre Produkte und Angebote präsentieren, wenn sie eine kostenlose freie Stellfläche für ein bis maximal drei Caravans zur Verfügung stellen. "Nachdem dafür kein Geld verlangt wird, haben die Betriebe bis zu diesem Ausmaß keine bürokratischen und gewerblichen Auflagen sowie keine Verpflichtungen für eine spezielle Infrastruktur zu erfüllen", erläuterte Röser.

Damit die Reisenden auf der Plattform einen lauschigen Abstellplatz suchen und dort für 24 bis höchstens 72 Stunden stehen können, müssen sie eine Jahresmitgliedschaft um 35 Euro erwerben. Grundvoraussetzung sei, dass die Reisenden mit autarken Wohnmobilen unterwegs sind und sozusagen ihre "Geschäfte" unabhängig vom Bauern erledigen können.