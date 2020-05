Back in the USSR: KURIER-Ostexpertin erinnert sich

Ein überraschend dünnes Büchlein: Die kartografische Darstellung des Riesenreiches mit fast 22,5 Millionen Quadratkilometern findet auf 55 Blättern der Größe 17 mal 27 Zentimeter Platz. So weitmaschig war damals das Straßennetz, obwohl auch alle unbefestigten Pisten und Schneerouten eingezeichnet sind. Markiert waren auch die sehr dünn gesäten Tankstellen und Werkstätten. Autofahrer waren gut beraten, bei jeder Gelegenheit zu tanken. Denn die nächste Tankstelle war vielleicht zweihundert Kilometer entfernt, hatte keinen Sprit oder war wegen Stromausfalls außer Betrieb.

Im hohen, dünn besiedelten Norden Russlands gibt es nur mobile Tankstellen. Es handelt sich um geparkte Tankwagen, in deren Fahrerkabine meist ein Mann schlummert. Auf der Fahrt von Murmansk über den Polarkreis in den Süden lege ich einen solchen Tankstopp ein und wecke den Fahrer. Ohne auszusteigen, lässt er einen Schlauch herunter. Ich muss selbst tanken. Der Mann weiß, was er tut. Eine Gelsenwolke umhüllt mich, die Insekten stechen durch meine Jeans.

Was im Straßenatlas fehlt, sind Grenzübergänge. Die Straßen hören einfach auf, nur Flüsse und Eisenbahntrassen sind weiter eingezeichnet. Vermutlich waren Informationen zu Grenzübertritten gar nicht gefragt. Die Vorstellung, ein gewöhnlicher Sowjetbürger könnte die Heimat verlassen, schien absurd. Und für KP-Bonzen, die ins Ausland reisen durften, gab es bestimmt eigene Unterlagen.

Die Einreise auf dem Landweg in die UdSSR, die sich von Norwegen bis Nordkorea erstreckte, war für Ausländer nur an einem Dutzend Grenzübergängen erlaubt – etwa nach dem Motto: einer zu jedem Nachbarland. Die Reiseroute war vorgegeben und durfte unter gar keinen Umständen verlassen werden. Ausländer erhielten Benzin nur gegen Gutscheine, die sie in harten Devisen bezahlen mussten.

In Zeiten der Anarchie unter Präsident Boris Jelzin kam der öffentliche Verkehr in Moskau und Petersburg praktisch zum Erliegen. Die Einheimischen und auch ich waren viel per Autostopp unterwegs. Einmal nahm mich sogar eine Limousine aus dem Fuhrpark von Oberbürgermeister Luschkow mit.

Sommer 1989: Meine erfahrene Kollegin Maja will mit ihrem Dienstwagen nach Wien, ich begleite sie. In der Ukraine und in Weißrussland herrscht Treibstoffmangel. Deshalb kaufen wir am Basar in Moskau Kanister und füllen sie an. Auf der Fahrt durch die Wälder, die wie so oft im Sommer brennen, merken wir, dass einer der Behälter ein Loch hat – eine Kamikaze-Aktion. Alle drei Stunden wechseln wir uns am Lenkrad ab. „Wenn dich ein Polizist anhalten will, gib Gas. Meistens sind es verkleidete Wegelagerer“, sagt Maja. Kaum ist sie eingeschlafen, winkt mich ein Polizist an den Straßenrand. Maja flüstert: „Der ist echt! Leg gleich zehn Dollar in den Führerschein.“ Trotz der Bestechung muss ich einen Alko-Test nach Sowjet-Art machen: Der Organhüter hält mir seine runde Uniformkappe vor den Mund, lässt mich hineinblasen und riecht dann daran.