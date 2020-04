Neben der Stille: Wandern in Mariazell

Zu Fuß ist der Erlaufsee in weniger als einer Stunde zu erreichen. Nach einer Wanderung rund um den See empfiehlt sich eine Bootsfahrt. Das Dahingleiten auf dem Wasser bringt die volle Entspannung. Und lädt zu Tagträumen ein. Und wenn sich der sonst so ruhige klare See an einer bestimmten Stelle oberflächlich verändert und helle und dunkle Flecken sichtbar werden, dann liegt es daran, dass eine Seele keine Ruhe findet. Dort, wo das Wasser silberhell wird, soll einst eine schöne lebenslustige Müllerin von ihrem eifersüchtigen Mann ertränkt worden sein. Er hat sich danach auch selbst gerichtet, wovon die dunklen Flecken zeugen.

Vom Erlaufsee aus kann auf die Gemeindealpe (1626 Meter) im Nachbarort Mitterbach gewandert werden. Das dauert schon ein paar Stunden, zahlt sich aber aus. Hier erschließt sich ein Gebirgspanorama, das kein Ende zu nehmen scheint. Und es lockt das Terzerhaus mit Panoramarestaurant, in dem man vermeintlich mitten in den Bergen sitzt. Hier kann man schon die Zeit vergessen und die müden Beine von sich strecken – und später einfach mit dem Sessellift talwärts schweben.

Ein besonders reizvoller Weg führt über die Mariazeller Salzaklamm entlang der Sauwand in die Mooshuben, deren Schönheit sich nach etwa zwei Stunden Gehzeit ausbreitet. Bei der Mooshuben-Wirtin gibt’s frische Forellen aus eigener Zucht oder beim Eiblbauer eine zünftige Jause. Auf dem Rückweg nach Mariazell geht es zunächst gemütlich dahin, aber am Ende erhebt sich der steile Kreuzberg. Oben angelangt pflegen Wanderer durch ein offenes Marterl zu gehen, das sogenannte luckerte Kreuz. Denn das soll Glück bringen – und ledigen Frauen den richtigen Mann. Sagt man so.