Rax, Schneeberg und Semmering: Liebeserklärung an die Wiener Hausberge

Bergverbindungen

So wie Jausen am Berg – nach viel Bewegung in frischer Luft – besonders gut schmecken, als wären die Berge Geschmacksverstärker, so haben Bergtouren die Qualität, Beziehungen nicht nur zu intensivieren, sondern zwischen Menschen, die sich im Tal nie getroffen hätten, erst zu ermöglichen. Denn hier oben verlieren Geld und Status an Belang, wichtig ist das Erlebnis in einer außergewöhnlichen Landschaft. Es muss dabei nicht um Gravierendes gehen wie das gemeinsame Überleben einer Gefahr. Auch dass wir unsere Jause teilen, eine wunde Ferse verarzten, eine aberwitzig steile Geröllhalde in der Mittagshitze hochsteigen, verbindet. Wozu das Gehen selbst beiträgt, bei Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, Freud, Frankl ist darüber nachzulesen. Gehen ist anspruchslos, gleichförmig, langsam.

Diese scheinbar faden Qualitäten haben es in sich: Gehen ist sinnlich, es entschleunigt, es entspannt und es verbindet – mit sich und anderen. Auch das mag Mitgrund sein für ein Phänomen: Selbst wenn die Wege der Menschen im Tal sehr andere sind, den auf den Bergen geflochtenen Banden zwischen ihnen eignet eine merkwürdige Tragfähigkeit. Zudem habe ich für Menschen, die auf Bergen unter schwierigen Bedingungen arbeiten, wie Bergbauern, SennerInnen und Hüttenwirte großen Respekt und fühle mich Menschen nah, die kreativ mit Bergen „umgehen“, die über sie singen, malen, dichten!

In einem Lied sagt das lyrische Ich angesichts des Höllentals: „Da geht das Herz mir auf und auch der Mund.“

Genauso will ich als Autorin und Landartistin meine Liebe zur Naturlandschaft ausdrücken und anderen ihre eigene Liebe zur Natur präsent machen – in diesen Tagen in der Hoffnung, dass das Denken an die vertrauten Berge als Refugien von Natur, Ruhe und Klarheit, eine Quelle der Kraft sei und wir sie bald wieder besuchen können!