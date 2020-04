Neuseeland: Eine Glühwürmchen-Galaxie unter der Erde

Der Halbtagesausflug mit „Spellbound Glowworm and Cave Tour“ auf der Nordinsel Neuseelands hat bis hierher geführt: zur Bootsfahrt in der Waitomo-Höhle. Das Licht der unzähligen Glühwürmchen wirkt dabei wie eine LED-Show. Fast könnte man meinen, in eine künstlich geschaffene Disneyland-Attraktion à la „Fluch der Karibik“ geraten zu sein. Nur: In diesem Fall ist das, was man sieht, tatsächlich reine Natur.

Vor allem in den Höhlen und Grotten Neuseelands und Australiens findet man die Arachnocampa luminosa, so der eigentliche Name dieser speziellen Mückenart.