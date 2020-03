KURIER-Reise-Leseraktion: Erinnern Sie sich doch!

Am Ende liegt es aber an uns, was wir aus diesen Erinnerungen machen – eine quantitative Aneinanderreihung von Pauschalreise-Erlebnissen nach dem Motto „Die Akropolis hätten wir jetzt auch abgehakt“ oder aber das Schaffen von Tiefe, indem wir das Erlebte, einen Ort geatmet, gespürt und in seiner Einzigartigkeit erfasst haben – auch im Rückblick.

Was also passiert, wenn wir uns nochmals in jene Momente zurückversetzen, als wir dasaßen und den Kindern beim Bau der Sandburg zusahen? Als die Delfine draußen auf See zu sehen waren und jede Welle glitzerte? Als wir auf dem Segelschiff im Netz lagen, hoch über dem Meer? Als wir im Big Apple auf die Häuserfluchten starrten und dieses Superstar-Gefühl hatten? Als wir den Berggipfel endlich erreicht hatten, und es so sehr feierten, weil uns die Luft schon ausgegangen war?