Finnisch Lappland: Sommer im Winterland

Während man in Österreich gefragt wird, wie viel Stück Zucker man in seinem Kaffee haben möchte, kommt in Lappland die Frage „Möchtest du Käse?“. Ist die Antwort „Ja“, dann wird ein Stück oder mehrere in die Tasse gegeben und mit heißem Kaffee übergossen. Nach einiger Zeit des Rührens, nimmt man den Käse wieder heraus und trinkt den Kaffee, der nun ein deftiges Aroma hat.

Ebenso wie Moltebeeren und Lapplandkäse lieben die Einheimischen ihre Sauna. Ein Besuch bietet sich eigentlich immer an, auch im Sommer. Manche Familien haben sogar eigene Saunahütten an einem See, die traditionell holzbefeuert werden. „Es gibt keine Regeln, du kannst so lange bleiben, wie du möchtest. Auch die Anzahl der Durchgänge ist egal. Mach es einfach so, wie es sich für dich gut anfühlt“, sagt Reiseleiterin Hetta Huittinen. Die Gruppe sitzt in einer dieser Hütten nebeneinander, einer rot gestrichenen mit weißen Fensterrahmen. Die Saunakultur soll für Entspannung sorgen und gehört hier zum Alltag. „Ich gehe fast jeden Tag. Auch bei Geschäftsreisen wird bei uns gemeinsam in die Sauna gegangen, aber selbstverständlich bleibt da die Badekleidung an“ – also gibt es doch Regeln. Es wird langsam zu heiß.