Eisklettern, Ski-doo und Rauchsauna : Winter-Abenteuer in Lappland

Was gibt es Schöneres, als sich nach Eisklettern und Schneeschuhwandern in der Sauna, die sechs Stunden lang mit Birkenholz auf 80 Grad aufgeheizt werden muss, aufzuwärmen. „Wir Finnen waschen uns in der Sauna, Babys werden in der Saunas geboren, Verstorbene vor dem Begräbnis in der Sauna gewaschen“, erklärt Sirpa, bevor sie dicke Wollsocken verteilt, mit denen die Gäste nach dem Sauna-Gang über einen Steg zum See gehen. Und da, vor dem Eisloch im See, geht es den Gästen aus Österreich wie zuvor bei der Eiswand. Große Überwindung, gefolgt von großem Glücksgefühl.