Die günstigsten Skigebiete in Österreich

Kinderermäßigungen

Außerdem locken Österreichs Skigebiete mit zahlreichen Ermäßigungen für Kinder. So bietet das sonst sehr teure Skigebiet Arlberg für alle Kinder ab dem Geburtsjahrgang 2012 eine Saisonkarte für den gesamten Aufenthalt für 10 Euro an. Im Brandnertal fahren Kinder ab dem Geburtsjahr 2014 in Begleitung eines Erwachsenen sogar kostenlos. Und im Bregenzerwald gibt es für Kinder von drei bis 6 Jahren ebenfalls den Skipass gratis und können zu bestimmten Zeiten einen viertägigen Skikurs kostenlos besuchen. Kinder und Jugendliche zahlen in Zell am See-Kaprun jeden Samstag nur 10 Euro für eine Tageskarte, ab Jahrgang 2014 fahren sie in Begleitung eines Elternteils kostenlos.