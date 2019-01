Im Zillertal stehen die luxuriösesten Skihütten

Dort ist die Nacht sternenklar, der Morgen himmlisch blau. Vom Bett der Blick durch die Panoramascheibe auf verschneite Berge in Augenhöhe, als wär’s ein Gemälde von Alfons Walde. Die Gedanken schweifen zu Theodor Fontane – „Am Waldessaume träumt die Föhre. Am Himmel weiße Wölkchen nur. Es ist so still, dass ich sie höre, die tiefe Stille der Natur“ –, bevor die 10er-Gondeln die ersten Skifahrer des Tages ins Albergo befördern und der fröhliche Trubel beginnt.