Winter-News: Neue Lifte, neue Hütten und neue Freeride-Strecken

– Ybbstaler Alpen (NÖ) 5 Skigebiete, 1 Liftkarte – unter diesem Motto bieten fünf Bergbahnen die Ybbstaler Alpen Wintercard an. Am Annaberg können Frühaufsteher auch den Sonnenaufgang auf unberührten Pisten an „Guga hö“ (=hellwach)- Tagen erleben. mostviertel.at/guga-hoe

Ohne Anstellen geht’s in Annaberg und Mönichkirchen auf die Piste. Den Skipass kann man von zu Hause aus auf jede beliebige Keycard aufladen, auch Postversand ist möglich.annaberg.slopestars.cc/de

Der neue Anna-Park besteht aus zwei Freestyle-Areas für Kinder und Erwachsene. Die Area „Family“ ist für erste Freestyle-Versuche mit Slides und Jumps, die Area „Funcross“ sorgt mit Steilkurven, Schneewellen und Sprüngen auf einer Länge von 800 Metern für Spaß.