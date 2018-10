Lonely Planet: Die angesagtesten Reiseziele 2019

Deutschland darf jubeln. Es liegt heuer im Ranking des Reiseführers Lonely Planets Best in Travel an zweiter Stelle unter den Top-10-Ländern 2019. Gespannt warten Reiselustige und Veranstalter jedes Jahr auf die Auswahl der besten Reisedestinationen. Als Gründe, warum Deutschland ausgerechnet 2019 besucht werden sollte, geben die Macher des Reisebuchs vor allem den 100. Jahrestag der Bauhaus-Gründung an.