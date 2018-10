Kap Verde: Sonne, Strand und Direktflüge

Es ist 21 Uhr und stockfinster. Die Stirnlampen müssen wir ausschalten, sobald wir am fünf Kilometer langen Strand entlang gehen. Die Projekt-Chefs Samir, Caro und Pedro führen uns an der Hand, sehen in der Finsternis, was wir fast nicht sehen: 80-Zentimer-große Weibchen robben sich durch den Sand, graben 50 Zentimeter tiefe Löcher, in die sie 70 bis 90 Eier legen. In diesem Moment ist der Kaltblüter in Trance. Wir robben im Sand hinterher, fangen die Eier auf, zählen sie und bringen sie zu eingezäunten Brutplätzen, wo sie geschützt vor Feinden (Krabben, Raben oder Stürmen) nach 45 bis 70 Tagen schlüpfen können.