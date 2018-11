Warum Mauritius zu den Traumzielen zählt

Nach der Stärkung mit würzig abgeschmeckten Reisnudeln mit Garnelen und schwarzen Bohnen und einem Sushi-Mix können wir uns bei der Jet-Lag-Massage (obwohl sich bei dem Zeitunterschied von drei Stunden kaum Müdigkeit breit macht) großartig im Seven Colours Spa entspannen.

Wahre Wunder vollbringt Matthieu, Osteopath, Reiki-Spezialist und Spa-Manager. Egal ob physische oder psychische Beschwerden, Schlafstörungen oder Stress, der junge Franzose stellt das passende, individuelle Programm zusammen: „Ich öffne die Türe, die Leute bekommen Werkzeuge in die Hand.“ Und sollte der Aufenthalt nicht für die Genesung reichen, so ist Matthieu via Skype auch weiterhin für seine Gäste erreichbar.