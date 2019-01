Gastein: Alles neu auf der Schlossalm

Auch in der Alpentherme in Bad Hofgastein sowie in zahlreichen Hotels plätschert das einzigartige, mineralreiche und radonhaltige Gasteiner Heilwasser: Es ist besonders gut für den Bewegungsapparat, aktiviert die Selbstheilungskräfte und regeneriert die Zellen. Muskelkater ist im Gasteinertal also ein Fremdwort.