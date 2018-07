Zypern: Urlaubsziel fürs ganze Jahr

Wir Zyprer haben einen milden Charakter, genau wie das Land. Es prägt uns.“ Janis ist seit vielen Jahren Reiseleiter in seiner Heimat, für die sein Herz schlägt. Sein griechisch-zyprisches Herz schmerzt aber auch, wenn er vom Bürgerkrieg 1974 (zwischen Türken und Griechen) erzählt. „Wir mussten fluchtartig die einst blühende Ferienhochburg Famagusta verlassen und alles zurücklassen.“ Das Touristenviertel Varosha am Strand von Famagusta ist seither Sperrgebiet. Nur von der Ferne werden wir die Geisterstadt am nächsten Tag während eines Ausflugs mit dem Katamaran sehen.