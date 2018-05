Die Lieblingsplätze von Ildikó Raimondi in Rumänien

Das musikalische Talent erkannte der Pfarrer in ihrem winzigen Geburtsort Kisiratos (Dorobanti), zu dem sie immer heimlich ging. Weil die Familie eines Polizisten durfte im Kommunismus unter Ceausescu mit der Kirche nichts zu tun haben.

„Rumänien-Reisende sollten unbedingt einen Abstecher in mein Heimatdorf machen. Dort findet fast jeden Monat irgend ein großes Fest statt. Nicht nur die traditionellen, sondern auch Zitherfestivals oder Workshops für alte ungarische Tänze. Was sich in diesem kleinen Dorf kulturell abspielt, ist beachtenswert“, schwärmt sie.

Mit drei Jahren sang Ildikó der Pfarrersköchin vor, ihren ersten Liederabend gab sie als Kind im Kulturpalast in Arad und mit 16 hatte sie ihr Debüt im Stadttheater. Am Vormittag ging sie in die Schule, dann zum Cello-, Chor- und Ballettunterricht, bevor sie am Abend im Theater auftrat.