Musicalstar Lukas Perman verrät die Hotspots in Japan

Anreise Mit austrian.com direkt von Wien nach Tokio.

Währung 1 € = 129 JPY, Japanischer Yen,

Übernachten Grand Hyatt (Film: Lost in Translation) in Tokio parkhyatt.grandluxuryhotels.com/en

– Muryokoin in Koya-san, ein altes Kloster mit Gästezimmern, sehr traditionell japanisch, großartig und nicht überlaufen. muryokoin.org/int

– Hankyu International Hotel in Osaka, super Hotel mit toller Aussicht über die Stadt, hotel-hankyu-international. hotels-in-osaka.com/de/

– Ramada Hotel in Osaka, etwas günstiger, ramada-osaka.com/en/stay/index.html

Essen und Trinken Heiroku Sushi ist ein super Running-Sushi in der Einkaufsstraße Omote in Tokio

– Grillrestaurant Ichi in Osaka ist ein absolutes Muss. 2-5-29 Higashi Shinsaibashi Chuo-Ku | 4f-c, Osaka

Shoppen Yodabashi Camera, eine Kette, die den Elektronik-Wahnsinn in Japan zeigt. yodobashi.com/ec/unite/globaltop.html

– Shibuya 109 for Men and 109 for Women, gigantisches Kaufhaus mit super Geschäften für Klamotten.

– Stadtteil Harajuko, junge, stylische Mode

Sehenswürdigkeiten Okunoin ist der beeindruckendste und größte Friedhof Japans, japan-experience.de/ stadt-koya-san/okunoin

– Tokyu Orb Theater im Stadtteil Shibuya im 20. Stock mit über 2000 Plätzen. Ein tolles, modernes Theater, in dem Perman schon einige Male aufgetreten ist. theatre-orb.com/english/

Auskunft japan.travel.com

Musical Lukas Perman spielt die Hauptrolle in „I am from Austria“ – Das Musical mit den Hits von Rainhard Fendrich. Bis Juni 2019 täglich außer montags im Raimund Theater, Tickets und Infos: www.musicalvienna.at, Tel. 01/58885-111.

– Mit den Austropop-Hits wird Perman im November 2019 auf der Bühne des Metropol in Wien stehen.