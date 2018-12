Myanmar: Reiseabenteuer von Dancing Star Michael Schottenberg

Info

Anreise Mit austrian.com oder thaiairways.com über Bangkok oder mit emirates.com über Dubai nach Yangon ( Rangun).

Währung/Preisniveau 1 € = 1800 Kyat ( MMK), 1,5 Liter Wasser ca. 300 Kyat, Bier ca. 1000 Kyat, Nudelsuppe ca. 800 Kyat, Eintritt Shwedagon Pagode in Yangon 8000 Kyat

Beste Reisezeit November bis März bei Temperaturen um 30 Grad. Regenzeit Juni bis Oktober.

Visum eVisum kann online beantragt werden und kostet 50 USD. Das eVisum muss bei der Einreise in Papierform vorgezeigt werden. evisa.moip.gov.mm

Essen und Trinken Aurora Restaurant in Nyaung Shwe (Inle See), das beste Fischcurry

– Restaurant Monsoon in Yangon, Lept-thank-salad, monsoonmyanmar.com

Wohnen Karaweik Mobile Hotel auf dem Fluss in Madalay, karaweik-mobile. mandalayhotelsweb.com

– Manaw Thu Kha Hotel in Nyaung Shwe, manawthukhahotel.com

– The Strand, Luxuzshotel in Yangon mit Bar und Café, hotelthestrand.com

Sehenswert Ballonfahren in Bagan

–Circle Line rund um Rangun, ca. 4 Std., 14 Cent die Holzklasse.



Auskunft www.tourism.gov.my

Buchtipp Michael Schottenberg, „Von neuen Welten und Abenteuern“, Unterwegs in Burma, mit vielen Tipps und Kochrezepten. Amalthea, 23 €