Die schönsten Unterkünfte und besten Lokale von Peru

Von Puno – eine hässliche Stadt – fahren wir an Bord eines kleines Bootes auf die Halbinsel Luquina. Die in der Ferne aufleuchtenden Berge der Cordillera Real bilden eine herrliche Kulisse. Wie schon in Sibayo, werden wir hier bei einer einheimischen Familie übernachten. Ein Bilderbuch-Zimmer mit Dusche (Kaltwasser) und WC erwartet uns. Mit Blanca, der Bäuerin und ihren Kindern bringen wir die Schafe auf die Weide, bauen auf dem Feld einen Erdofen, in dem wir Erdäpfel braten. Eingekleidet in die traditionelle Tracht gehen wir mit unseren Gastgebern zum Dorffest tanzen. Keine Heizung im Zimmer. Minusgrade. Das macht nichts. Mit vier Decken und einer Wärmeflasche befördert uns die frische, dünne Luft auf 3800 Höhenmeter in den Tiefschlaf. (Buchung: Raiffeisen Reisen)