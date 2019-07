Mit dem Zeppelin über den Bodensee

Friedrichshafen am Bodensee. Auf dem Gelände der Zeppelin-Reederei mit dem größten Hangar Europas starten zwei 75 Meter lange Luftschiffe abwechselnd zu verschiedenen Runden. 30 bis 120 Minuten – 255 bis 850 Euro pro Person. Perfekte Logistik, stilvolles Einchecken, Filmvorführung vor dem Start, gestyltes Boden- und Bordpersonal und ein traumhafter Flug übertrifft meine Erwartungen.

„Bitte in Zweierreihen hinter mir aufstellen. Wenn zwei Passagiere aus dem Zeppelin aussteigen, können zwei auf mein Zeichen einsteigen. Fotografieren ist dann erst wieder an Bord erlaubt“, erklärt die Hostess. Die kleine Einstiegstreppe ist ständig in Bewegung, obwohl der Zeppelin an einem Anker hängt, wird er vom kleinsten Windstoß bewegt. 14 Sitzplätze, alle an großen Fenstern. Zwei separate Fenster sind zu öffnen. Wenn die Flughöhe von 300 Metern (50 Meter höher als der Donauturm) erreicht ist, dürfen wir uns im Luftschiff frei bewegen, dem Piloten über die Schulter schauen, staunen und genießen.