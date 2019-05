Adi Hirschal über seine Lieblingsplätze rund um den Neusiedler See

Essen & Trinken

– Greißlerei im Taubenkobel in Schützen

– Kellerschenke in Purbach

– Gut Purbach mit dem Haubenkoch Max Stiegl,

– Weingut Tscheppe

– Restaurant Fossil in Purbach

– Weinbau Scheiblhofer in Andau

– Wirtshaus im Hofgassl in Rust

– Mole West, Restaurant und Bar direkt am See

– Das Fritz, Seebad in Weiden am See, Restaurant, Bar direkt am See

Unterkunft Pension Drahteselböck in Rust, nur fünf Minuten vom Neusiedler See entfernt. Ab 59 €/ P.

– Haus im See von Eveline und Walter Eselböck, der schönste Platz direkt am See auf der ungarischen Seite, ab 58 €/ P.,

– Nikolauszeche in Purbach, historisches Ambiente, gemütliche Zimmer und Suiten, hervorragendes Restaurant, DZ ab 160 €,

Radverleih www.migschitz.at oder bei Rad Schneeberger (auch sonntags geöffnet)

App „ Burgenland Erlebnistouren“ mit Offline Speicherung der Touren und Karten Tourentracking, Radroutenplaner Kompass, Hangneigungsmesser, Höhenmesser, Gipfelfinder Navigation auf der Tour. neusiedlersee.com/de/aktivitaeten

Auskunft Neusiedler See Tourismus, Tel. 02167/8600

Veranstaltungen mit Adi Hirschal:

– „Der Menschenfeind“ im Wiener Lustspielhaus ab 18. Juli bis 31. August 2019. Max Gruber hat den Molière-Stoff dazu liebevoll in eine neue, wienerische Version übertragen.

– Im Kultursommer Laxenburg wird in der Franzensburg ab 16. Juni bis 18. August 2019 auf der Freilichtbühne „Traumschiff“ gespielt. Intendant Adi Hirschal spielt darin den Entertainment Officer.

– Adi Hirschal, Hans Dampf in allen Gassen, tritt mit verschiedenen Programmen auf. z. B. mit dem „Samtorchester“ oder mit Wolfgang Böck singt er „Best of Strizzis“. adihirschal.at