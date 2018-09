Die schönsten Plätze auf La Gomera

Valle Gran Rey ist abwechslungsreich. In Vueltas tummeln sich Familien, weil die Kinder dort flach ins Meer gehen können. Der Sand ist in La Playa am schönsten. Ein Stück weiter, am Playa Ingles, kann man FKK-Baden. „Das ist mein Lieblingsplatz. Ich mag kein nasses Zeug am Körper.“