Barcelona: Morteza Tavakoli verrät seine Lieblingsplätze

Auch Wien habe sich in den vergangenen zehn Jahren sehr verändert, sei lebendig geworden. Hier fühlt sich der Künstler zu Hause. In Meidling (12. Bezirk) wohnt er, in Neubau (7. Bezirk) unterrichtet er in seinem „Acting Center Tavakoli“ Schauspiel. Wenn er nicht gerade Richtung Waldviertel düst und auf der Rosenburg Monsieur Claudes Schwiegersohn spielt.