Die besten Insidertipps auf Teneriffa

Die größte Insel der Kanaren wird auch Insel des Frühlings genannt, denn Teneriffa ist mit milden Temperaturen ganzjährig eine Reise wert. Nach Ende der Hochsaison gehört die Insel ab September wieder vermehrt den Einheimischen, die diese stillere Zeit genießen. Der Teneriffa-Experte privateHoliday , Vermittler von Ferienwohnungen und Villen auf den Kanaren, hat sich unter den Canarios umgehört, welche Hotspots der Insel sie selbst am liebsten besuchen.

Kulinarische Leckerbissen in San Juan de la Rambla

An der Küste zwischen Puerto de la Cruz und Icod de los Vinos befindet sich ein kleines, idyllisches Dorf: San Juan de la Rambla. Im Ortsteil Las Aguas befindet sich das gleichnamige Restaurant , das sich in einem urigen alten kanarischen Häuschen befindet. Hier wird eine weitere kanarische Spezialität zubereitet, das Reisgericht "Arroz Caldoso". Wem im Anschluss nach etwas Bewegung ist, kann von hier aus eine kleine Wanderung bis zu einer nahegelegenen Schlucht unternehmen.

Für Wanderfans bietet sich im Nordosten das Anagagebirge mit seinen "Märchenwäldern" an. Besonders eindrucksvoll ist der Mercedeswald mit seinen Lorbeeren, Farnen und Flechten, der bedingt durch die Passatwolken zeitweise in Nebel gehüllt ist. Im sonnigen Süden empfehlen die Canarios die Wanderung zur sogenannten Höllenschlucht, dem Barranco del Infierno. Die Strecke endet nämlich eindrucksvoll an einem rund 200 Meter hohen Wasserfall.