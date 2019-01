Unterschätzt: Das Burgenland bietet mehr als köstliche Weine

Essen und Trinken Gasthaus zur Dankbarkeit in Podersdorf: Familie Lentsch betreibt das traditionelle Gasthaus in der 4. Generation,

1 Haube, Tel. 02177/22 23, www.dankbarkeit.at

– Hofgassl: sehr gutes Wirtshaus in einem schönen Bürgerhaus in Rust, 1 Haube. Tel. 02685/ 60763, www.hofgassl.at

– Triebaumers Hofladen: Eingekochtes, Eingelegtes und Mangalica-Schwein-Produkte vom Feinsten. Meist nur am Wochenende offen. Tel. 02685/20438, triebaumerrichard.at

– Alles Apfel: Familie Leeb verkauft in St. Andrä am Zicksee alles vom frischen u. verarbeiteten Apfel. Tel. 0664/ 4513614, www.allesapfel.at