Best of 2019: 7 Städte, die auf Entdecker warten

Santiago

Auf den Mauern liest sich die jüngerer Geschichte der Stadt ab - in Form von Graffiti. Denn während der Militärdiktatur in Chile drückte sich der Widerstand der Bevölkerung an den Hauswänden aus. In der Stadt hat Streetart eine so hohe Bedeutung, dass einige Kunstwerke kürzlich sogar mit Erklärungen in Blindenschrift versehen wurden.

Die besten "Galerien" findet man in den Vierteln Bellavista, Brasil und Yungay. Der lange vernachlässigte Stadtteil San Miguel lebt durch die Straßenkunst sogar wieder auf.