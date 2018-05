Noch unentdeckt: Der Kaukasus ist jetzt im Kommen

Am Abend steigen wir in den Nachtzug nach Baku und fühlen uns wie auf Landschulwoche. Die Zugschaffnerin ist beim Einsteigen streng wie eine Lehrerin. Nach der Ausreise aus Georgien und der Einreise in Aserbaidschan, verliert sie ihre Anspannung und lacht mit uns. In manchen Abteilen wird Kabinenparty gefeiert. Die Zweier-Abteile der ersten Klasse sind komfortabler als gedacht. Obwohl wir nicht damit gerechnet haben, bekommen wir doch einige Stunden Schlaf bevor wir in der Früh die größte Stadt im Kaukasus erreichen. Drei Millionen Menschen leben in Baku, rechnet man pendelnde Studenten und Arbeiter dazu, befindet sich halb Aserbaidschan (10 Mio. Ew.) in der Hauptstadt.