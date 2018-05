Wenn man bucht und nicht weiß, wo es hin geht

Info

Anreise von Wien mit dem Auto ca. 5,5 Std. via Graz nach Opatija oder mit dem Flixbus von Wien ab 26 € one-way (7 Std.).

– Mit dem Flugzeug nach Zagreb und von dort weiter mit dem Mietwagen (ca. 2 Std.). austrian.com

Währung 1 € = 7,44 Kroatische Kuna (HRK)

Essen und Trinken Restaurant Navis im gleichnamigen Hotel: Direkt am Meer mit Blick auf die Bucht, aufmerksamer Service. Feine, auf Fisch spezialisierte Küche. 4-Gang-Degustationsmenü um 54 €

– Galija: Café ohne Chi-Chi direkt in Opatija am Lungo Mare. Hier treffen sich auch Einheimische.

– Konoba Tramerka: ausgezeichnetes Restaurant in Volosko, unbedingt reservieren!

– Kon-Tiki-Bar: Am Hafen von Volosko die letzten Sonnenstrahlen bei einem kalten Getränk genießen.

Unterkunft Designhotel Navis in der Preluk-Bucht vor Opatija. Mit kleinem Wellness-Bereich, Mini-Privatstrand und einem kleinen Pool. ÜN/F ab 160 € pro Superior Doppelzimmer mit Balkon und Meerblick (Nebensaison).

Gourmet-Angebot: 2 ÜN/F und 2 Menüs (4 Gänge) um 215 €/P im DZ.

Unplanned Ein Sorglos-Paket mit Flug, Bus oder Bahn schnürt Unplanned ab 450 €/P (wie in der Reportage). 3-Tages-Roadtrip ab 300 € mit An- und Abreise im eigenen Pkw. Tel.+49 89 1222 6969, hallo@unplanned.de, www.unplanned.de

Auskunft Tourismusverband Kvarner, Tel. +38 5 51 / 272 988, www.kvarner.hr, visitopatija.net/de/