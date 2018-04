Trend Camping: Freiheit, Natur und Abenteuer

Fast 2,8 Millionen Beiträge finden sich derzeit auf der Fotoplattform Instagram mit dem Hashtag #vanlife. Dabei teilen Urlauber Eindrücke ihrer Reisen mit umgebauten Bussen und Caravans, die alle eines gemein haben: Sie vermitteln ein Gefühl von Freiheit, Natur und Abenteuer.

Einfach darauf loszufahren, sich ein (erlaubtes) Stellplatzerl in atemberaubender Naturkulisse zu suchen ist für viele Menschen ein Traum. Den haben sich Elsa Frindik-Pierret und Bertrand Lanneau verwirklicht. Das junge Paar aus Frankreich reiste sechs Monate lang in einem Van durch Europa. In ihrem Buch „Drive Your Adventure“ berichten die beiden von ihren Erlebnissen, geben praktische Tipps und verraten Rezepte für mobile Selbstversorger.