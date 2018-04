So außergewöhnlich kann man am Bodensee wohnen

Sternenhimmel für Romantiker

Durch die durchsichtigen Blasen der Bubble-Hotels lässt sich die Natur von verschiedenen Standorten erleben. Ein Himmelbett steht bei der Kartause Ittingen. Beim Napoleonschloss Arenenberg schweift der Blick über die kaiserlichen Gärten. In Altnau schläft man zwischen Apfelbäumen, beim Seehotel Schiff in Mannenbach direkt am Bodenseeufer und auf dem Hof Gertau in Bischofszell im Grünen beim Fluss Sitter. Badezimmer und Restaurant halten die nahen Hotels bereit. Ca. 160 €/2 P. und Nacht inkl. Frühstück und Mieträder. www.himmelbett.cloud