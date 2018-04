Von Berlin bis Tokio: Zu Gast bei "Crazy Cat Ladys"

Gastgeber Thor, Pere und Chupa – Berlin, Deutschland

„Katzen in der Unterkunft sind ein Pluspunkt, kein Problem. Das war eine angenehme Überraschung. Chupacabra hat eine ‚Rubensfigur‘ – soll heißen, sie ist eine Katzendame von gigantischen Ausmaßen. Sie wurde einst verlassen und halb verhungert aufgefunden. Seitdem hat sie einen unstillbaren Appetit, als wäre jede Mahlzeit ihre letzte. Perejil (Spanisch für ‚Petersilie‘) wurde vor 14 Jahren in Buenos Aires als verängstigtes Kätzchen mit gebrochenem Schwanz in einem Gemüsestand entdeckt – daher sein Name. Pere ist Argentinier durch und durch: Er frisst nur richtiges Fleisch. Keinen Fisch, nein danke! Niemals!“ Gastgeber Thor wohnt mit seinen drei pelzigen Mitbewohnern in Berlin, jeder von ihnen hat seine eigene Geschichte. Details