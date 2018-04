Folge dem Schotter: In Vietnam dem Geld auf der Spur

Unter dem Schutz der Unesco ist auch die Zitadelle von Hue, die nach dem Vorbild der Verbotenen Stadt in Peking errichtet wurde und am sagenumwobenen Parfumfluss gelegen ist (ein Tempel am Fluss ziert den 50.000-Dong-Schein). Verblüffend ist das junge Alter der darin befindlichen Kaiserstadt. Sie wirkt, als hätte sie jahrhundertealte Geschichte auf dem Buckel, wurde aber während der Tet-Offensive 1968 von US-Streitkräften zerstört und musste danach wieder aufgebaut werden.

Schmucke Altstadt

Verschont von den Kämpfen wurde die Altstadt von Hoi An, die man von Hue über den Wolkenpass erreicht. Sie hat sich in den vergangenen 200 Jahren kaum verändert und wirkt wie ein Freilichtmuseum. Wahrzeichen der Stadt ist die überdachte Tempelbrücke (20.000 Dong Schein), die zur Zeit ihrer Erbauung das chinesische mit dem japanischen Viertel verband. Touristen fühlen sich hier besonders wohl, sind die Straßen zu vielen Stunden für den Verkehr gesperrt. Eine echte Wohltat, denkt man an den Verkehr in Hanoi oder Ho-Chi-Minh-Stadt.