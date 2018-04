Angkor: So schön wie Disneys Dschungelbuch

Wir stehen vor der lange verlassenen Tempelanlage Ta Prohm in Kambodscha und einer fängt zu singen an: „Ich möchte geh’n wie du, steh’n wie du“, der Rest der Gruppe stimmt tänzelnd ein: „du-hu-u!“. Die Melodie von King Lui drängt sich sofort auf und will nicht mehr aus dem Kopf, erinnert Ta Prohm doch sehr an die berühmte Szene aus Disneys Dschungelbuch (auch wenn das eigentlich in Indien spielt).