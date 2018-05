Genuss und ein bissl Melancholie in der ESC-Stadt Lissabon

Apropos Schlange stehen: Natürlich ist es ein Erlebnis, mit der alten schaukelnden Straßenbahn 28E durch die Altstadtviertel Graça und Alfama zu tingeln, dafür muss man aber nicht nur lange anstehen, sondern sich auch mit sehr vielen Touristen und dem ein oder anderen Taschendieb in die Tram zwängen. Eine weniger beengte Alternative ist die Linie 12E in baugleichen und genauso gelben Waggons, die die gleiche Teilstrecke fährt. Wer Glück hat, ergattert sogar einen Sitzplatz. Bei schönem Wetter lohnt es sich, an den Aussichtspunkten oberhalb der Amalfa zwischendurch einmal auszusteigen und bei einem der Kioske einen Kaffee und ein köstliches Pastel de Nata zu bestellen. Die Puddingtörtchen schmecken warm am besten. Oder an der Haltestelle beim Praça da Figueira aussteigen und in die Casa das Bifanas spazieren. In dem einfachen und geschäftigen Lokal gibt es die angeblich besten Bifanas der Stadt. Macht man es den Einheimischen gleich, verspeist man die Sandwiches mit mariniertem Schweinefleisch direkt an der Theke.