Reisetrends: Individualität, Erlebnis und Kultur sind gefragt

Wenn es ums Reisen geht, sind „individuell“ und „flexibel“ die Wörter, an die sich Reisebüro-Mitarbeiter gewöhnen sollten. „Die Zeit, in der Urlauber immer an einem Samstag im Hotel ein- und an einem anderen Samstag wieder ausgecheckt haben und dazwischen nur am Strand gelegen sind, ist vorbei“, weiß Walter Krahl, Geschäftsführer von Ruefa Reisen.

Urlauber verbinden den Strand- mit Kultur- und Aktivurlaub, buchen ein paar Nächte im Luxushotel und bleiben den Rest in einer einfachen Unterkunft, vielleicht auch Homestay ( Unterkunft bei Einheimischen). Denn neben der Erholung wird das authentische Erlebnis immer wichtiger. „Der Wunsch nach persönlicher Entwicklung verstärkt den Trend zu Bausteinreisen“, erklärt Josef Peterleithner, Präsident des Österreichischen Reiseverbandes (ÖRV). Das zeigen auch die Zahlen der Statistik Austria, denn obwohl der Großteil der Sommerreisen immer noch privat organisiert wird, hat im letzten Jahrzehnt der Anteil der Buchungen im Reisebüro zugenommen.