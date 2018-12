Auch ohne Meer: Einer der schönsten Strände ist in Österreich

In Europa gibt es vielfältige Küsten. An einem Tag kann man den blitzenden Glanz eines Eisbergs beobachten und am nächsten in lauen Gewässern einen kühlen Cocktail trinken.

Um herauszufinden, welche Strände es Wert sind, besucht zu werden, hat die Reiseplattform "FlightNetwork" sich bei 1200 Reisejournalisten, Bloggern und Agenturen umgehört und die Liste der Top 50 Strände in Europa geschaffen - für Abenteurer und Luxusliebende. Im ersten Moment überraschend ist, dass es auch ein Strand im Binnenland Österreich ins Ranking geschafft hat: Der Grundlsee in der Steiermark landet auf Platz 22.