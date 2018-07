Gastlich & köstlich: Im Salzkammergut des Dietrich Mateschitz

Strahlend sitzt Hermann Rastl in der „Gössl“ und steuert das neun Meter lange Motorboot über den Grundlsee. Dann fängt er zu schwärmen an, vom „edelsten Stück, an das ich mich aus meiner Kindheit erinnern kann“ und vom „Juwel vom Grundlsee“. Das glänzend schöne Boot aus Eichenholz zieht tatsächlich alle in den Bann, vor allem wegen seiner Geschichte.

Die erzählt der pensionierte Tourismusdirektor liebend gern: Als Dietrich Mateschitz hörte, dass die Schifffahrt am Grundlsee im Argen lag, wollte er „Schönes erhalten und Sinnvolles tun“ und kaufte das Unternehmen kurzerhand. 2016 gab er den Auftrag für die Generalsanierung der „MS Rudolf“ (Baujahr 1903) und der „MS Traun“ (Baujahr 1973) bei einer Firma in der Schweiz und fragte an, was mit der „Gössl“ zu tun sei. Die wurde 1931 gebaut und „vergammelte“ seit 1969 in einem Bootshaus im Trockenen bis man durch einen Zufall darauf stieß. Die Schweizer Restauratoren waren begeistert von diesem Schatz und nützen es als Lehrstück. Viele Stunden Arbeit wurden investiert und die „Gössl“ wieder auf Vordermann gebracht. Heute wird sie für Sonderfahrten am Grundlsee eingesetzt.