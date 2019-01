Nordirland: Nicht nur die Natur ist hier gigantisch gut

Touristischen Zuwachs verzeichnet Nordirland in den vergangen Jahren durch Game of Thrones. Die "Thronies", wie Tourguide Billy die Fans der Hitserie nennt, reisen vermehrt an die unzähligen Schauplätze der Fantasy-Saga. Die Dark Hedges – eine Baumallee in Ballymoney – kannte zuvor niemand, heute muss man zeitig dort sein, um ein Foto ohne Menschenmassen zu machen. Nur weil die wunderschöne Baumformation in einer einzigen Folge sichtbar war. Häufiger im Bild ist "Winterfell" – die Heimat der Starks spielt in Castle Ward – oder das "Dothrakische Meer", das im Shillanavogy Valley gedreht wurde. Szenen der "Stormlands" spielen in den 400 Millionen alten Cushendun Caves. Und an der Causeway-Küste handeln Szenen mit Tyrion Lannister. Die Gegend ist eben nicht nur für Riesen gut.