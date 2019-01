Dorf in der Metropole: Eine Grätzeltour durch Bangkok

Die meisten Thailand-Besucher beginnen ihre Reise in der Hauptstadt Bangkok, ehe es an die Traumstrände im Süden und Osten oder zum Trekken in den Norden des Landes geht. Und für viele ist in der hektischen Metropole die Ferienstimmung schon wieder vorbei, bevor der Urlaub richtig begonnen hat: Stundenlange Staus, enorme Luftverschmutzung und die schiere Größe der Neun-Millionen-Einwohner-Stadt treiben so manchen westlichen Besucher rasch in die Flucht.